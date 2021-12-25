РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 дек. Власти Подольска приглашают жителей и гостей округа в субботу на День открытых дверей в туристско-информационном центре (ТИЦ).

В Подольском выставочном зале с 10:00 до 17:00 специалисты ТИЦ и турдрайверы расскажут гостям обо всех новогодних мероприятиях городского округа. Также представят брендированную продукцию областной акции «Зима в Подмосковье».

Все желающие смогут узнать о главных точках притяжения, где можно весело и с пользой встретить новогодние праздники.

Подольский выставочный зал находится на проспекте Ленина, 113/62.