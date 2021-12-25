РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 25 дек. В субботу парк усадьбы Фряново в подмосковном Щелкове превратится в большую танцевальную площадку, здесь пройдет праздничная дискотека «Оливье connecting people», сообщается в группе историко-краеведческого музея «Усадьба Фряново» в соцсети «ВКонтакте».

Новогодняя тематическая дискотека пройдет у главной елки в поселке. В программе вечера запланированы зажигательные хиты современности и нестареющие шлягеры прошлых лет.

Приглашаются жители всех возрастов, желающие весело провести зимний субботний вечер, получить море позитивных эмоций, незабываемых впечатлений и зарядиться новогодним настроением на предстоящие праздники.