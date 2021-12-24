РИАМО - 24 дек. Московскими центральными диаметрам ежедневно пользуются 480 тыс. пассажиров, сообщила первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры области Анна Кротова.

«2,2 млн человек могут пользоваться МЦД, ежедневно проезжает 480 тыс. человек. Мы заметили, что снижается трафик на вылетных магистралях, потому что наши автомобилисты пересаживаются со своих личных автомобилей в комфортные электрички»,- сказала Кротова.

Она добавила, что на МЦД пересаживаются более 30 тыс. автомобилистов Подмосковья.

Кротова напомнила, что пересесть с МЦД на метро и обратно в течение 90 минут можно бесплатно.