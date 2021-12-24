РИАМО - 24 дек. С 2022 года в Московской области будет обеспечен льготный проезд в общественном транспорте 132 перевозчиков, сообщила первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.

«С 1 января 2022 года по поручению губернатора на всех коммерческих маршрутах Подмосковья будут предоставлены льготы и скидки», – сказала Кротова.

Она добавила, что на более 2 тыс. маршрутов можно будет воспользоваться льготной картой.

Также жители Подмосковья смогут воспользоваться скидкой по карте школьника, которая доступна для учащихся и студентов, и карте «Стрелка».​

С 2022 года в Подмосковье 48 автобусных маршрутов в пилотом режиме будут работать по контрактам нового типа, при которых регион будет оплачивать перевозчикам расходы, а выручка от продаж билетов будет поступать в бюджет