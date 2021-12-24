РИАМО (МЫТИЩИ) - 24 дек. В пятницу в городском округе Мытищи состоялся штаб по социальной газификации, сообщается на сайте администрации горокруга.

На штабе озвучили, что отработано 65% адресов из 220. Провел совещание исполняющий обязанности заместителя главы администрации Мытищ Иван Яськив.

«У нас проведена работа по определению населенных пунктов, которые мы газифицировали и запланировали в 2022 году газификацию. В ходе работы областного штаба немного изменился подход к самой газификации, потому что основной вопрос был в том, что мы начинали газификацию с обходом территории с просьбой к собственникам домовладений подать заявку», – сказал Яськив.

Он добавил, что основной вопрос сегодняшнего штаба был в том, чтобы определить крайние домовладения в деревнях, получить заявку на газификацию. Тогда будут проложены газовые трубы по территории поселка. Они будут предусматривать возможность подключения остальных жителей данной деревни без привлечения их к подаче заявок. Это в два раза ускоряет и упрощает процесс, чтобы не торопить людей.

Еще один вопрос касался обслуживания внутридомового газового оборудования. Помимо подключения газа и установки газового оборудования, его необходимо эксплуатировать и содержать в безопасном состоянии.

«У нас на сегодняшний день имеется порядка 50% домовладений, которые имеют или не имеют договорных отношений со специализированной организацией, либо некоторые договорные отношения уже просрочены. С учетом того, что много организаций, которые имеют право обслуживать и содержать внутридомовое газовое оборудование. Мы в настоящее время проводим сверку для того, чтобы иметь фактическую картину на территории», - отметил Яськив.