РИАМО (МЫТИЩИ) - 24 дек. Поликлиники городского округа Мытищи возобновили прием граждан для прохождения диспансеризации, сообщается на сайте администрации горокруга.

В МГКБ пройти бесплатное медицинское исследование можно по будням с 8:00 до 15:00.

Запись доступна на портале Госуслуг. В этом году под диспансеризацию попадают граждане следующих годов рождения: 1982, 1985, 1988, 1991, 1994, 1997, 2000, 2003, а также все граждане старше 40 лет.

На сегодняшний момент диспансеризация является эффективным инструментом выявления серьезных заболеваний на ранних стадиях развития. Так, 6% взрослых и 4% детей из 2,2 млн прошедших базовое медицинское исследование в Подмосковье в 2021 году впервые узнали об имеющихся у них хронических заболеваниях. Все они уже проходят лечение у профильных специалистов.

Диспансеризация проходит в два этапа и включает в себя базовый скрининг на хронические заболевания, а также при необходимости более углубленное медицинское обследование. Если результаты обследования выявили серьезные заболевания, пациент напрямую попадает к профильному специалисту и начинает лечение.