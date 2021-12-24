РИАМО (МЫТИЩИ) - 24 дек. В городском округе Мытищи проведены профилактические работы в целях обеспечения безопасности населения в рамках программы «Тонкий лед»: обследованы водоемы в трех населенных пунктах, измерена толщина льда, сообщается на сайте администрации горокруга.

В пятницу толщина льда на реке Яузе в Мытищах по ул. Мира составляет 2 см. На Пироговском водохранилище в районе деревень Подрезово и Сорокино – по 20 см.

Патрулирование водных объектов продолжается, в нем задействована специальная техника, работники поисково-спасательных формирований и сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Московской области.