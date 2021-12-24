РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 дек. Ветеринарную клинику Люберецкой ветстанции открыли в доме №46 на улице Инициативной в Люберцах после капитального ремонта, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Кабинеты и помещения стали комфортнее и уютнее, прием пациентов ведется с использованием электронной очереди. Клиника имеет все необходимое оборудование для проведения диагностических исследований и оказания лечебной помощи домашним животным, в том числе хирургической», - сказал Ружицкий.

По его словам, в клинике появилось помещение для стрижки и гигиенических процедур. Здесь работают 60 врачей, из которых с питомцами принимают 12.

«Благодарен министру сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергею Воскресенскому за помощь и содействие в проведении ремонта», - добавил Ружицкий.