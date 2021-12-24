РИАМО (МЫТИЩИ) - 24 дек. Более 2 тыс. жителей городского округа Мытищи поучаствовали в акции «Зеленая пятница», сообщила старший инспектор отдела экологии и природопользования контрольного управления администрации городского округа Алина Жукова.

В ноябре 2021 года экологи контрольного управления Мытищ, благотворительный проект «Польза city» и экопроект «Батарейки - вторая жизнь» объявили еженедельные тематические «Зеленые пятницы» в формате дармаркета – ярмарки обмена вещами.

Цель проекта - развитие осознанного потребления и экологического образа жизни у жителей Мытищ. 24 декабря прошло уже 6 мероприятие.

«Сегодня у нас очередная «Зеленая пятница», она посвящена Новому году. Можно обменяться новогодними украшениями, чтобы не было перепотребления. У кого-то гирлянд не хватает, а у кого-то шаров и люди могут устроить взаимообмен», - сказала организатор социально-экологического проекта «Польза city» Екатерина Кантаускене.

На мероприятии прошел мастер-класс про созданию hand madе игрушек, в котором приняли участие ученики 3 класса школы №8.

«Первые три пятницы у нас были исключительно в формате обмена. Потом мы решили доработать и добавить мастер-классы, поскольку большое количество жителей приходят семьями. И детям рассказать об экологии гораздо проще в формате интерактива», - отметила Жукова.

Он добавила, что «Зеленая пятница» в Мытищах набирает обороты. Муниципалитет вновь подтверждает свой статус лидера в вопросах экологического просвещения.

«В общей сложности в 6 мероприятиях около 2 тыс. мытищинцев поучаствовали. Большой фидбэк был от жителей, помимо соцсетей, нам звонили в управление. Многие просили организовать повтор «Зеленой пятницы» с растениями весной, когда сезон рассады у дачников, чтобы они могли меняться. Нам очень эта идея понравилась», - добавила Жукова.

Мероприятия проводятся в благотворительном магазине «Польза city» (ул. Сукромка, д. 7), куда каждый желающий сможет принести или взять себе вещи в рамках заданной тематики зеленого дня.