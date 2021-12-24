РИАМО - 24 дек. В Подмосковье школьников наградили за активное участие в сборе тары из-под напитков в экопункты. За 4 месяца удалось собрать 222 тыс. пластиковых бутылок и 50 тыс. алюминиевых банок, сообщает пресс-служба вице-губернатора Подмосковья Евгения Хромушина.

«Раньше все эти банки и бутылки валялись бы в лесах, прудах и свалках. В сборе тары приняли участие более 5 тыс. школьников, поэтому у нас был непростой выбор. Сегодня по поручению губернатора (Подмосковья Андрея Воробьева ред.) поздравили самых активных и небезразличных к нашей природе школьников из Подольска, Химок, Балашихи, Мытищ, Домодедова, Королева», - рассказал Хромушин.

Победителем был признан ученик 5 класса Макар Толочек из Домодедова. За время проведения акции он сдал почти 5 тыс. банок и бутылок.

Экопункты появились в Подмосковье 1 сентября. В настоящее время они есть в 143 школах. Собранное сырье идет на переработку.