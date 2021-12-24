23 декабря Московская областная дума провела 12-е заседание, которое завершило осеннюю сессию 2021 года. На нем депутаты приняли ряд законов, вносящих изменения в систему социальной поддержки населения. Какими будут пособия на детей и сколько квартир планируют выдать детям-сиротам в 2022 году, читайте в материале РИАМО.

Оптимизация расходов

В ходе 12-го заседания депутаты Мособлдумы отменили ряд непопулярных мер поддержки. Ожидается, что высвобожденные 220 тысяч рублей направят на другие цели, связанные с помощью малообеспеченным гражданам.

«Сегодня комитет предложил исключить невостребованные меры поддержки. Такие, например, как компенсация проезда по Московской области для детей с онкологическими заболеваниями. С 2016 года за ней обратились 0 человек», — сказал председатель комитета по социальной политике и здравоохранению регионального парламента Андрей Голубев.

Также в Мособлдуме отменили компенсацию проезда пенсионерам до медучреждений Москвы, так как с 2016 года ей воспользовались всего два человека, а с возвращением льгот на проезд она потеряла актуальность. Помимо прочего, региональный парламент отменил компенсацию за подписку на периодические издания. В 2021 году по этой мере не поступило ни одного заявления. Причина в том, что на сегодняшний день областная газета, муниципальные периодические издания доступны бесплатно.

По словам Андрея Голубева, существуют федеральные меры поддержки населения, которые являются более существенными, чем упраздненные.

Как усыновить ребенка‑сироту и кто может стать приемным родителем>>

Увеличение пособий на детей

Георгиева Ольга

Депутаты Мособлдумы также одобрили внесение изменений в закон Московской области, регулирующий оказание социальной поддержки семьям с детьми. Так, право на получение социального пособия на ребенка получат граждане, зарегистрированные по месту пребывания в Подмосковье, но не имеющие места жительства в Российской Федерации, при условии соблюдения требований по составу семьи, имущественной обеспеченности и размеру доходов.

Также в региональном парламенте решили увеличить ежемесячное пособие на детей от 1,5 до 3 лет. Для семей, чей доход ниже прожиточного минимума, оно вырастет с 4420 рублей до 6000 рублей, выплаты одиноким родителям поднимутся с 6739 рублей до 8500 рублей. На детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, а также на детей военнослужащих будут начислять не 5289 рублей, а 6800 рублей.

Бесплатные и льготные лекарства: кому положены и как получить в Подмосковье>>

Поддержка детей под опекой

Ежегодное пособие на детей, которые находятся в приемных семьях или под опекой, также решили увеличить — с 35,8 тысячи рублей до 38,3 тысячи рублей.

По словам Андрея Голубева, в Подмосковье из 23 тысяч детей, оставшихся без попечения родителей, взяли под опеку или усыновили 97% ребят.

«Московская область оказывает серьезную поддержку родителям, которые берут детей под опеку. Мы выплачиваем, в зависимости от категории здоровья детей, ежемесячное пособие до 25 тысяч родителям. При этом есть еще ежегодное пособие на каждого ребенка», — подчеркнул Голубев.

Чтобы стимулировать жителей Подмосковья брать в свои семьи детей-сирот, депутаты решили сохранить размер ежемесячных пособий.

«А для ребят, которые будут приезжать к нам из других регионов, компенсацию будем выплачивать в полном объеме, но родители будут получать вознаграждение в меньшем объеме. Эту экономию средств мы направляем на увеличение ежегодного пособия», — сказал Андрей Голубев.

Как семьям с детьми получить билеты на поезд или самолет по льготным ценам>>

Помощь детям-сиротам

По словам председателя комитета по социальной политике и здравоохранению, Московская область занимает второе место в Центральном федеральном округе по числу выделенного детям-сиротам жилья. В 2021 году сироты получат 785 квартир. Ожидается, что в 2022 году им выделят 834 квартиры.

Поскольку в ходе выдачи квартир сиротам выяснилось, что не во всех муниципалитетах строится достаточно жилья, а на вторичном рынке присутствует не так много предложений, чтобы удовлетворить спрос, депутаты приняли решение, согласно которому муниципалитеты смогут предоставлять сиротам жилье в смежных муниципальных образованиях с согласия законных представителей. Например, сироты Королева смогут получить жилье в Балашихе, Мытищах, Пушкино или Щелково. Ранее такой порядок предоставления квартир действовал только для муниципалитетов, в которых проживает менее 50 тысяч человек.

Помимо прочего, теперь муниципалитеты смогут предоставлять жилье сиротам без проведения конкурсов и аукционов, поскольку региональный парламент изменил порядок предоставления субвенций.