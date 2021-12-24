РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 дек. Созданное в Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения современное стрелковое оружие востребовано в Вооруженных силах РФ, сообщает пресс-служба предприятия.

Среди 25 тысяч единиц стрелкового оружия, поступившего в текущем году в войска Центрального военного округа (ЦВО), значительный процент образцов разработали в ЦНИИТОЧМАШ (входит в Госкорпорацию Ростех).

«Среди них модернизированные образцы бесшумного вооружения «Вал» и «Винторез», снайперские винтовки различного калибра», – сказал в ходе оперативно-боевого сбора ЦВО командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин.

Он отметил, что обновление парка стрелкового вооружения коснулось подразделений специального назначения, снайперов, миротворческого соединения и российской военной базы в Таджикистане.

В общевойсковой армии, дислоцированной в Забайкальском крае, завершилось перевооружение пулеметчиков подразделений на современные пулеметы «Печенег» различных модификаций, которые также разработали в ЦНИИТОЧМАШ.

В настоящее время новые образцы стрелкового вооружения повсеместно применяются военнослужащими в ходе занятий по боевой подготовке, различных учений и тренировок.

Особенностью 9-мм снайперской винтовки ВСС «Винторез» и автомата специального «Вал» является применение интегрированных приборов бесшумной стрельбы и дозвукового боеприпаса калибра 9х39 (СП5 и СП6). Это позволяет вести бесшумную и беспламенную стрельбу на дистанциях до 450 метров, обеспечивая высокий бронебойный эффект и мощную останавливающую способность.

Пулемет «Печенег» – глубокая модернизация пулемета ПКМ (пулемет Калашникова модернизированный). Проведенные конструктивные изменения позволили значительно повысить кучность и меткость стрельбы, вести стрельбу высокой точности и напряженности без смены ствола. При этом сохранена высокая надежность и эргономичность пулемета ПКМ. Для обеспечения преемственности производства и эксплуатации пулемет на 80% унифицирован с пулеметом ПКМ.