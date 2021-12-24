РИАМО - 24 дек. В 7 городских округах Подмосковья появятся разноуровневые пешеходные переходы через железнодорожные пути, так, они появятся в Химках, Люберцах, Истре и других округах, сообщила первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры области Анна Кротова.

«Мы приступили к строительству в Химках разноуровневых пешеходных переходов за счет Московской области. Они оборудованы лифтами, они очень удобные для человека, который хочет перейти с одной стороны железной дороги на другую»,- сказала Кротова.

Она добавила, что схожие пешеходные переходы появятся в Люберцах, Раменском, Истре, Реутове, Серпухове, Ленинском округе.

Ранее вице-губернатор Подмосковья Игорь Тресков сообщал, что переход над железнодорожными путями между микрорайоном 10А и северной частью Реутова планируют открыть к концу 2023 года.