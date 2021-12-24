РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 дек. Клиентские офисы МосОблЕИРЦ Люберец изменят график работы в праздничные дни, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

С 31 декабря по 3 января и с 7 по 9 января офисы работать не будут.

С 4 по 6 января откроются офисы в Люберцах по следующим адресам: Октябрьский проспект, 211; улица Строителей, 11А; улица Московская, 11А; улица Урицкого, 17 и 3-е Почтовое отделение, корпус 9. В поселке Малаховка офис в доме №3А на Быковском шоссе будет работать 4 и 5 января. В поселке Красково 5 и 6 января открыто отделение в доме №17 на улице КЗС, в Томилине – на улице Гоголя, 19. Также в поселке Октябрьский – в доме №6 на улице 60 лет Победы.

Указанные офисы с 4 по 6 января будут работать по сокращенному графику – с 10:00 до 15:00.

По вопросам справочной информации можно обратиться по номерам телефонов контактного центра: 8(496)245-15-99 и 8(499)444-01-00 с 8:00 до 22:00. Позвонить в центр 31 декабря можно до 18:00.

Жителям напоминают, что оплатить ЖКУ без комиссии можно в личном кабинете мобильного приложения «МосОблЕИРЦ Онлайн» или на главной странице сайта.

Обратиться по вопросам начислений по услуге «электроснабжение» также можно по номеру Мосэнергосбыт: 8(499)550-95-50 с 8:30 до 20:30 каждый день.