РИАМО (БАЛАШИХА) - 24 дек. Хирурги Московского областного онкологического диспансера (МООД) в Балашихе провели операцию 4-летней пациентке с нефробластомой, сообщается на странице медучреждения в соцсети «ВКонтакте».

Хирурги МООД впервые после долгого перерыва прооперировали ребенка со злокачественной опухолью. По словам главного врача медучреждения Владимира Асташова, в 2022 году в онкодиспансере запланировано создание отдельного структурного подразделения - детского онкологического хирургического отделения.

«В нашем учреждении плановую хирургическую помощь детям не оказывали уже несколько десятков лет – их направляли в другие медорганизации. Маленькие пациенты получали у нас химиотерапию и лучевую терапию. Теперь в стенах нашего лечебного учреждения дети смогут пройти полный цикл лечения онкозаболеваний. Для нас и Московской области в целом - это настоящий прорыв», - сказал Асташов.

Он добавил, что они смогут соблюдать тайминг оказания медпомощи, самостоятельно планируя и выполняя операции, что заметно улучшит результативность лечения детей.

Для проведения операции девочке была задействована команда врачей во главе с опытным хирургом - детским онкологом Владимиром Стрыковым. Ему ассистировал заведующий урологическим отделением Владимир Шаповалов.

Заведующая детским отделением Евгения Инюшкина отметила, что по результатам гистологического исследования девочке будет назначено лечение, которое она пройдет в МООД: химиотерапию, а потом лучевую терапию.

У ребенка диагностировали нефробластому (злокачественную опухоль мочеполовой системы), выявлены метастазы в легких. Опухоль за счет своей местной распространенности прирастала к диафрагме слева, за счет чего на УЗИ и КТ левый надпочечник отдельно не определялся. Она быстро прогрессировала, заняв почти половину живота, вызвав болевой синдром, тошноту, рвоту и повышенную температуру. После проведения предоперационной химиотерапии на месте метастазов образовались рубцы, а опухоль сократилась вдвое.

В ходе операции хирурги выделили отдельным блоком опухоль вместе с левой почкой и прилежащими пораженными тканями и удалили без вскрытия капсулы опухоли. Не удалось сохранить левый надпочечник, поскольку он находился в толще опухоли. Выполнили и резекцию пораженной части диафрагмы.

«При правильном наблюдении за ребенком и проведении УЗИ чаще всего удается выявить такие опухоли на ранних этапах и сохранить пораженную почку», - отметила Инюшкина.