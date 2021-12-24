РИАМО - 24 дек. В Подмосковье в праздничные дни изменится график работы общественного транспорта из-за снижения потока пассажиров на 70%, сообщила первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Анна Кротова.

«До 30 числа <…> транспорт будет работать по режиму рабочего дня. Потому что мы понимаем, что люди еще не все купили продукты, подарки для своих близких и друзей, и поэтому мы решили, что в выходные транспорт будет работать в полном объеме», - рассказала Кротова.

Она добавила, что, начиная с 1 января, общественный транспорт будет работать по режиму выходного дня. 1-2 и 7-8 января — по режиму воскресенья, а все остальные дни — по режиму субботы. Будет работать до 7,5 тысяч автобусов.

«Но мы видим, даже сравниваем пассажиропотоки с предыдущими годами, — в период новогодних праздников пассажиропоток снижается практически на 70%», - добавила Кротова.