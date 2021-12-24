РИАМО (БАЛАШИХА) - 24 дек. Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов в преддверии Нового года и дня образования Центра специального назначения «Витязь» встретился с членами семей военнослужащих, погибших при выполнении воинского долга, сообщает пресс-служба Росгвардии.

Мероприятие прошло в пятницу в дивизии им. Ф.Э. Дзержинского в Балашихе.

Обращаясь к вдовам, матерям, отцам, Золотов подчеркнул, что все, кто служит в Росгвардии и провожает своих родных на задание, - это одна большая семья, где нет чужого горя, где все радости и невзгоды переживают вместе.

Он напомнил, что в течение уже более двух веков войска правопорядка уверенно обеспечивают защиту национальных и общественных интересов, нередко ценой самопожертвования, выполняя свой профессиональный долг. Каждый год в боевой летописи войск появляются скорбные страницы, и каждую потерю в Росгвардии воспринимают как личное горе, где нет места регалиям, званиям и чинам.

Директор Росгвардии отметил, что на данный момент более 1,1 тыс. боевых товарищей, не вернувшихся с заданий, навечно зачислены в списки подразделений и воинских частей Росгвардии. Их именами в разных уголках России названы 180 улиц и школ. Доблесть и честь воинов правопорядка олицетворяют именные названия 11 воздушных судов и 6 боевых кораблей. Ежегодно в расположении подразделений ведомства торжественно открываются новые монументы, призванные увековечить мужество и героизм воинов правопорядка.

Золотов заверил присутствующих, что и впредь в Росгвардии будут предпринимать все усилия, чтобы светлая память о героях передавалась из поколения в поколение, а насущные вопросы и проблемы их близких и родных были решены. Ведомством принимаются дополнительные меры к законодательному повышению уровня соцзащиты членов семей погибшего личного состава, ведется продуктивная работа с властями субъектов РФ по оказанию помощи за счет региональных бюджетов.

Генерал армии поблагодарил благотворительные фонды и организации за реализацию важных социальных проектов в войсках и активную гражданскую позицию.

В завершении встречи Золотов поздравил всех с наступающим Новым годом и Рождеством, пожелал крепкого здоровья, благополучия, осуществления всех замыслов и надежд, светлого настроения, душевной гармонии и оптимизма.