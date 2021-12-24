РИАМО - 24 дек. В Подмосковье запустят первые в России электронные маршрутные карты, также они будут дублироваться QR- кодом, сообщила первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры области Анна Кротова.

«Мы приняли закон Московской области и первые в России будем выдавать карты маршрутов перевозчику в электронном виде. Карта выдается на каждый автобус, в ней прописаны характеристики, которым должен соответствовать автобус, большого он или малого типа, экологический класс, низкопольный ли автобус для маломобильных групп», - рассказала Кротова.

Она отметила, что перевозчику нельзя приступать к работе не имея маршрутной карты. Кроме того, будет введен QR-код, по которому можно узнать всю информацию, имеющуюся в маршрутной карте.

Аналогичная технология будет переменена для обратной связи с пассажиром. С помощью QR-кода можно оставить жалобу на водителя, а также на любое нарушение правил перевозки.

«Это очень удобно, мы разработали простые поля, туда можно внести минимум информации. Можно выбрать категорию жалобы, если человек едет должно быть удобно это сделать», - объяснила Кротова.

Она добавила, что жалоба будет отработана Центром управления регионом в течение 8 дней.