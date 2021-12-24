РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 24 дек. В подмосковном Домодедове за минувшие сутки выявили еще 18 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего в округе с начала эпидемии зафиксировали 17 902 случая заболевания, сообщает оперштаб по ситуации с коронавирусом в Московской области.

В Подмосковье за прошедшие сутки выявили еще 1 270 случаев заболевания.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 631 742 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 11 758 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 575 642 человека.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.