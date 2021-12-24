РИАМО - 24 дек. В этом году из-за эпидобстановки общероссийская Кремлевская елка в Государственном Кремлевском дворце пройдет без зрителей. Трансляция новогоднего представления состоится на телеканале «Карусель» 31 декабря в 18 часов. Об этом сообщает пресс-служба АО «Первый канал. Всемирная сеть».

В основе сюжета «Волшебной сказки Стеклодува» лежит история мальчика Саши, которому для того, чтобы повзрослеть, необходимо пройти ряд испытаний, разочароваться в друзьях и вновь их обрести. Волшебник Стеклодув создает стеклянные шары из северного сияния, блеска глаз, морозного воздуха, теплых слов — и в каждую игрушку помещает героев сказок. На одной сцене встретятся Гуси-Лебеди, Емеля, Печка, Щука, Снеговик и Золотая Рыбка, исполняющая желания.

Главные герои музыкальной постановки — дети. Роли москвича Сашки, Злыдни и Ворона исполнят юные артисты детского театра «Домисолька» и столичных театральных студий. В представлении задействовано более 100 актеров и артистов балета.

Новогоднее представление создано заслуженным деятелем искусств Российской Федерации, классиком музыкальных постановок для детей Ефремом Подгайцом в соавторстве с классиком детской литературы Андреем Усачевым и сценаристами Ольгой Собениной и Александром Жуковым.

«Теперь благодаря телевидению «Кремлевская елка» приходит в каждый дом! Стать ее очевидцами могут все маленькие телезрители страны со своими родными и близкими: бабушками, дедушками, папами и мамами», — сказала главный редактор телеканала «Карусель» Вера Оболонкина.

Вечером 31 декабря после телевизионной трансляции на сайте канала «Карусель» появится версия новогоднего представления с сурдопереводом для детей с нарушениями слуха.