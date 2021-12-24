РИАМО - 24 дек. В Подмосковье 48 автобусных маршрутов в пилотом режиме будут работать по контрактам нового типа, при которых регион будет оплачивать перевозчикам расходы, а выручка от продаж билетов будет поступать в бюджет, сообщила первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры области Анна Кротова.

«В 2022 году мы запускаем, так называемые, брутто-контракты. Мы оплачиваем все расходы перевозчику за исполнение им работы, а выручка за провоз пассажиров, то есть то, что люди платят за билет будет поступать в бюджет Московской области», - объяснила Кротова.

Ранее Кротова рассказала, что с начала 2021 года общественным транспортом Подмосковья воспользовались около 650 млн пассажиров.

В настоящее время на территории Московской области работают 132 перевозчика.