РИАМО(ЩЕЛКОВО) - 24 дек. За прошедшие сутки в Щелкове выявили 5 случаев коронавирусной инфекции, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 10 437 случаев инфицирования, сообщает областной оперштаб по коронавирусу.

В Подмосковье за прошедшие сутки выявили 1 270 случаев Covid-19.

За все время пандемии в Московской области подтверждено 631 742 случая инфицирования коронавирусом. Скончались 11 758 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 575 642 человека.

В регионе работает горячая линия по коронавирусу 8 (800) 550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.