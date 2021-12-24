РИАМО - 24 дек. В 2022 году на дорогах Московской области планируется сделать не меньше 100 выделенных полос для общественного транспорта, сообщила первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.

«Освободить время ожидания на остановке можно двумя путями. Первое – это или увеличением количества автобусов, или их заменой на автобусы более большой вместимостью», — рассказала Кротова.

Вторая проблема, по ее словам, — пробки. Для ее решения в 2022 году планируется запустить проект по созданию выделенных полос на территории Московской области для движения общественного транспорта.

Совсем недавно уже появились две выделенные полосы в Одинцове: по улице Частиковой и на участке Расторгуевского шоссе.

«16 выделенных полос нами уже проработано, где мы четко понимаем, что нам делать, как делать, где нужно асфальт положить, где-то достаточно переразметки», - дополнила замминистра.