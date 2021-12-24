РИАМО - 24 дек. В Воронежской области сотрудники ФСБ задержали военного, которого подозревают в содействии украинской разведке, сообщает kp.ru.

Задержанный собирал важные сведения. Их передача могла поставить под угрозу обороноспособность России.

Военный служил в Западном военном округе. Теперь он арестован по решению Воронежского гарнизонного суда.

В тюрьму его собираются посадить на срок от 12 до 20 лет.

Ранее сотрудники ФСБ задержали сотрудника Главного следственного управления министерства внутренних дел, его подозревают в получении взятки в размере 3 млн рублей.

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