РИАМО - 24 дек. В Воронежской области сотрудники ФСБ задержали военного, которого подозревают в содействии украинской разведке, сообщает kp.ru.
Задержанный собирал важные сведения. Их передача могла поставить под угрозу обороноспособность России.
Военный служил в Западном военном округе. Теперь он арестован по решению Воронежского гарнизонного суда.
В тюрьму его собираются посадить на срок от 12 до 20 лет.
Ранее сотрудники ФСБ задержали сотрудника Главного следственного управления министерства внутренних дел, его подозревают в получении взятки в размере 3 млн рублей.
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