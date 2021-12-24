РИАМО - 24 дек. Автомобильные пробки в 8 баллов из 10 возможных образовались на дорогах Москвы в пятницу, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

Самая сложная ситуация сложилась на Садовом кольце, Третьем транспортном кольце, а также на западе, юго-востоке и юге города.

К 17 часам на дорогах города пробки достигнут 9 баллов, а к 20 станет свободнее — 7 баллов.

Количество машин в мегаполисе в преддверии новогодних праздников продолжает расти. Из области в декабре приезжает в среднем на 20 тыс. больше автомобилей, чем в ноябре.