РИАМО - 24 дек. Порядка 650 млн пассажиров воспользовались общественным транспортом в Подмосковье с начала этого года, всего на территории региона работают 132 перевозчика, сообщила первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.

По ее словам, пассажиропоток в Подмосковье восстанавливается после сложного 2020 года. В 2019 году общественный транспорт перевез 712 млн пассажиров, в прошлом году - 532 млн.

«Пассажиропоток растет, 650 млн пассажиров мы провезли в этом году, 2,2 млн в день. Мы достигли показателя выполнения рейсов в 96%, увеличили на 5% по сравнению с прошлым годом. Соблюдение расписания - 82%, это мы увеличили на 2% по сравнению с прошлым годом», - сказала Кротова.

Она добавила, что в 2021 году в автопарке подмосковных перевозчиков появилось 490 новых автобусов.