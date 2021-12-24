РИАМО - 24 дек. Администрация городского округа Котельники допустила нарушения при организации открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам, сообщает пресс-служба УФАС Подмосковья.

Ранее ООО «Экскомавто» направило в УФАС Подмосковья жалобу на действия администрации округа при организации открытого конкурса.

Согласно доводам жалобы, конкурсная документация содержит избыточные требования к участникам конкурса, а администрацией нарушен порядок приема заявок на участие в конкурсе.

Выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, комиссия Московского областного УФАС России установила обстоятельства, подтверждающие нарушение порядка организации открытого конкурса.

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