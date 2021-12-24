РИАМО - 24 дек. Специалисты «Мособлпожспаса» проверили места на водоемах Подмосковья, где выход на лед еще небезопасен. Представляют опасность реки в восьми городских округах, сообщает пресс-служба «Мособлпожспаса».

Во время рейда по водным объектам работники дежурных смен измерили толщину льда и напомнили рыболовам правила поведения на водоемах зимой. Как отметил начальник региональной противопожарно-спасательной службы Геннадий Пестов, в Подмосковье толщина льда держится в диапазоне от 0 до 27 см. При этом безопасной считается толщина не менее 7 см.

«К таким местам относятся река Москва в Можайском городском округе, Коломне и Бронницах, реки Яуза в Мытищах, Вохонка в Павловском Посаде, Ока в Озерах и Луховицах, Пахра в Подольске. Также опасно выходить на лед рек Волги в Дубне, Гнилуши в Домодедове, Сестры в Талдоме», – отметил Пестов.

В разговорах с любителями зимней рыбалки спасатели обращали особое внимание на правила безопасности. В частности, рыболовов предостерегли от сбора небольшими группами, когда в опасной близости друг от друга они высверливают лунки.

«Такая ситуация может оказаться плачевной, лед не выдержит нагрузки и люди окажутся в воде. Работники дежурных смен напомнили рыбакам о минимальном спасательном арсенале, который должен иметь при себе каждый рыбак, и рассказали о способах оказания помощи при провале под лед», – подчеркнул Пестов.

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