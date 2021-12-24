РИАМО - 24 дек. С начала 2021 года на номер «112» в Подмосковье поступило более 11 млн вызовов. Ежедневно система-112 Московской области в среднем обрабатывает более 30 тыс. обращений, сообщает пресс-служба ГКУ МО Центр 112.

Главная цель работы подмосковной системы-112 – оказание помощи людям, попавшим в опасную ситуацию. Отмечается, что система постоянно развивается и внедряет новые решения для удобства жителей и помощи всем категориям граждан.

Так, на линии поддержки подмосковной системы-112 круглосуточно дежурят операторы-психологи, сурдопереводчики и лингвисты.

В связи с тем, что большинство молодых людей все меньше пользуются стандартными видами связи, в Системе-112 планируется обеспечить возможность обращения за помощью на единый номер «112» через популярные мессенджеры.

Также сегодня уже разработана и находится в процессе реализации консультационная помощь людям с использованием чат-ботов и каналов в мессенджерах.

Ежесуточно на смену заступают более 350 специалистов для помощи людям, попавшим в экстренную ситуацию. Система-112 функционирует 24 часа 7 дней в неделю. Развитие, содержание и эксплуатация системы-112 проводится в рамках государственной программы «Безопасность Подмосковья».

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