РИАМО - 24 дек. В Одинцовском городском округе состоялось открытие нового кинотеатра «Октябрь». Он стал первым кинотеатром в городе Голицыно, сообщает пресс-служба министерства культуры Подмосковья.

Фильмами, которые увидели первые зрители открывшегося кинотеатра, стали мультфильм «Зверопой 2» и семейное фэнтези «Последний богатырь: Посланник тьмы».

В 2021 году культурно-досуговый центр «Октябрь» стал одним из пяти победителей конкурса Фонда кино. Согласно условиям конкурса, поддержку получили кинотеатры, где предполагается создать условия для показа национальных фильмов в населенных пунктах с населением менее 500 тыс. человек.

Фонд кино ранее проводил конкурсы по субсидированию и переоснащению оборудования учреждений культуры. Таким образом были обновлены 12 учреждений культуры Московской области.

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