РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 24 дек. В подмосковном Красногорске за минувшие сутки выявили 79 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в областном оперштабе по ситуации с коронавирусом.

Всего в округе за время пандемии зарегистрировано 31 535 случаев заболевания.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 631 742 случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них 1 270 случаев за минувшие сутки. Скончались 11 758 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 575 642 человека.

Мособлштаб рекомендует при появлении любых симптомов ОРВИ вызывать врача на дом.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.