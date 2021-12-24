РИАМО - 24 дек. Пассажирский лайнер Boeing 737 рейса Саратов - Москва отправил сигнал тревоги. Самолет начал снижение, сообщает ТАСС.

«Самолет Саратов - Москва спустя полчаса после вылета подал сквок (сигнал тревоги) и снижается», – сказал собеседник агентства в авиационной отрасли.

Сейчас борт пролетает над Рязанской областью. Ожидается, что самолет приземлится в аэропорту Домодедово.

На данный момент в аэропорту Домодедово задерживается 5 рейсов.