РИАМО - 24 дек. В Москве силовики из ФСБ задержали сотрудника Главного следственного управления министерства внутренних дел, его подозревают в получении взятки в размере 3 млн рублей, сообщает РЕН-ТВ.

Подозреваемого в уголовном преступлении вывели из здания ведомства.

Ранее в Москве задержали экс-владелицу компании «Русский продукт» и банка БКФ Ольгу Миримскую. По версии правоохранительных органов, она дала сотруднику СК взятку в виде автомобилей.

Советника департамента Минобороны задержали в Москве за крупную взятку>>