РИАМО - 24 дек. На Таганско-Краснопресненской линии московского метро вновь запустили тематический новогодний поезд типа «Еж3», состав будет курсировать на линии до 30 января, сообщает пресс-служба Дептранса.

Снаружи головные вагоны обновленного состава украшены светящимися рождественскими венками с бантом, а внутри – еловыми ветками, новогодними шарами светящимися гирляндами.

Новогодний состав на базе поезда «Еж3» выходит на линию московского метро уже пятый год подряд. В первый раз поезд вышел на путь в декабре 2016 года.

Поезда типа «Еж3» курсировали в московском метро с 1973 по 2020 год. Сегодня такой тип состава можно увидеть в метро лишь с приходом новогодних праздников.