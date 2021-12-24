РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 дек. Комитет по культуре администрации Подольска в своей группе в соцсети «ВКонтакте» запустил голосование на приз зрительских симпатий за лучшую ледяную скульптуру в сквере Поколений, сообщает администрация округа.

Жителям Подольска и гостям округа предлагают выбрать лучшую ледяную скульптуру фестиваля - конкурса ледовых скульптур «Сказки планеты Земля». Голосование продлится до 25 декабря и завершится в 14:00. Итоги подведут в тот же день на открытии фестиваля. Победителю и другим скульпторам вручат призы в разных номинациях.

Всего представлено шесть работ по сказкам народов мира. В том числе Ивана Савенкова из Москвы «Сказка о Золотом Петушке» Александра Пушкина, Андрея Молокова из Чебоксар «Девушка на луне» по чувашской народной сказке, Александра Скареднова из Тюмени «Кот в сапогах» Шарля Перро, Николая Торхова из Рязани «Снежная Королева» Ханса Кристиана Андерсена. Также Архипа Скрябина из Якутска «Сказка о рыбаке» из сказок народов Севера, Максима Беспалова из Екатеринбурга «Серебряное копытце» по сказке Павла Бажова.