РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 24 дек. Спасателей Красногорского теруправления ГКУ МО «Мособлпожспас» наградили в подмосковном Красногорске в преддверии профессионального праздника, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

День спасателя отметят в России 27 декабря. Торжественное собрание, приуроченное к этой дате, состоялось во Дворце культуры «Подмосковье» в пятницу. Спасателей поздравили начальник Красногорского территориального управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Михаил Кузнецов, начальник Красногорского пожарно-спасательного гарнизона Роман Мирошниченко, председатель Совета депутатов округа Сергей Трифонов, замглавы администрации горокруга Наталья Тимошина и другие.

Кузнецов пояснил, что в зону ответственности Красногорского теруправления входят подмосковные округа Красногорск, Солнечногорск, Долгопрудный, Химки, Истра и Одинцово. В Красногорске к структуре Мособлпожспаса относятся пожарно-спасательные части №№227 и 310, а также отдельный пожарный пост в деревне Глухово.

«Не скажу, что этот год был особенно тяжелым. Сотрудниками было совершено в целом более 2,1 тыс. выездов на пожары, на долю Красногорска приходятся 214 из них. На ДТП было около 230 выездов, по Красногорску - 64. Спасено порядка 700 человек, из них 136 - в горокруге Красногорск», - сказал Кузнецов.

Он поблагодарил всех сотрудников за труд и поздравил с профессиональным праздником.

Большой группе спасателей вручили ведомственные, областные и муниципальные награды.