РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 дек. ГИБДД Люберец напоминает жителям, что инспекторы вправе использовать аудио и видеозаписи при общении с водителями, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Также участникам дорожного движения рекомендовали приобрести видеорегистратор или другие записывающие устройства. Они помогут доказать свою правоту в случае ДТП.

Согласно действующему законодательству, сотрудники ГИБДД при общении с участниками дорожного движения могут использовать видео и звукозаписывающую аппаратуру. Материалы помогут решить спорные вопросы и противодействует коррупции.

Дача взятки должностному лицу регламентируется статьей 291 УК РФ и входит в категорию тяжких преступлений. Нарушителя могут лишить свободы на срок до 2 лет, в значительном размере - до 5 лет, в крупном размере и группой лиц по предварительному сговору - от 7 до 12 лет, в особо крупном размере - от 8 до 15 лет.

Взяткой считается любой предмет, независимо от его природы, передаваемый должностному лицу, в обмен на совершение последним определенных действий (либо бездействие). Совершение деяния считается завершенным с того срока, как предмет был предложен сотруднику - правонарушением считается даже попытка дачи взятки должностному лицу.