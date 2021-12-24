РИАМО - 24 дек. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил сомнения, что на пресс-конференцию президента могла попасть журналистка с повышенной температурой, сообщает Газета.ru.

Пресс-секретарь президента РФ назвал проявлением несдержанности публикацию журналистки из Кургана Анны Шишминцевой о повысившейся после пресс-конференции Владимира Путина температуре.

«Вы знаете, что журналисты сдавали не один, а три теста. Скорее всего — это эмоциональная несдержанность, которая к реальности не могла иметь отношения», – отметил Песков.

Ранее Шишминцева опубликовала в соцсетях видеоролик, где она пьет лекарство и заявлет, что после пресс-конференции у нее спала температура.

Позднее она рассказала, что ее температура держится на уровне 36,5 градусов. Кроме того, девушка заявила, что у нее был просроченный ПЦР-тест на коронавирус.

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