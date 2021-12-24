РИАМО - 24 дек. В пятницу губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова обсудили совместную работу по поддержке детей, оставшихся без родителей или находящихся в трудной жизненной ситуации, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Во встрече также приняли участие зампред правительства региона Ирина Каклюгина, министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева, уполномоченный по правам ребенка в области Ксения Мишонова.

«Мы стараемся уделять большое внимание деткам, которые нуждаются в помощи, заботе. В этом году закрыли все детские дома, открыли Семейные центры - если ребенок оказывается без родителей, быстро находим ему семью для опеки. У нас реализуется большая президентская программа по обеспечению жильем детей-сирот. Предоставляем ежегодно около 800 квартир. Мы стараемся всегда оказываться рядом, помогать всем необходимым – госпиталь это или какой-то другой случай, требующий внимания. Мария Алексеевна, для нас очень важно сотрудничество с вами, реализация совместных программ», — сказал Воробьев.

Поддержка детей

На смену 44 детдомам в регионе приходят 6 современных Семейных центров. Они будут работать с января. Там будут временно находиться дети до возвращения в свою семью или до устройства в приемные семьи. В Подмосковье около 300 подготовленных приемных семей, у которых есть нужный опыт и материальные возможности.

Со стороны Московской области таким семьям оказывают материальную поддержку. Предусмотрены льготы и на общественный транспорт, компенсация путевок, оплата за проезд к месту отдыха, стипендия губернатора за обучение.

«Московская область присутствует в моей новой должности практически с самого начала. Я поняла, что здесь действительно настоящая команда. Любые вопросы, которые возникают, в Подмосковье быстро решаются, я благодарю за это всех коллег. Такое сотрудничество в интересах детей. Очень важно узнать о вашей совершенно невероятной программе «Подмосковье без сирот», — отметила Львова-Белова.

Она рассказала, что получила конкретный вектор работы от президента РФ Владимира Путина, чтобы было сокращено количество детей, оставшихся без попечения родителей, детей-сирот.

«Ваш опыт важен, он наиболее актуален, потому что Московская область - передовой регион в этой социальной теме», — подчеркнула Львова-Белова.

Программа обеспечения детей-сирот жильем в Подмосковье является одной из самых больших в стране. В 2021 году квартиры получили 785 ребят. В 2022 году планируется предоставить еще 834.

Более 830 детей‑сирот Подмосковья обеспечат жильем в 2022 году>>