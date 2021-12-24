РИАМО - 24 дек. Мэр столицы Сергей Собянин и ректор МГУ им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий осмотрели строительство новых кластеров Инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы». Первый кластер – «Ломоносов» – уже готов на треть, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

«В декабре 2020 г. по этой территории и шагу нормально нельзя было ступить из-за огромных гор строительного мусора. Сегодня кластер «Ломоносов» – первый объект будущего инновационного центра МГУ построен уже на треть. Еще через год мы планируем завершить строительные работы, чтобы уже в 2023 г. инновационные компании могли начать обживать это здание», – отметил Собянин.

Площадка расположена в районе Раменки. Там будут размещаться компании, которые занимаются разработкой и внедрением научно-технологических решений. Участниками могут стать стартапы, которые располагают жизнеспособными продуктами, средние технологические компании, уже продающие инновационную продукцию, и R&D подразделения крупных российских компаний и международных корпораций.

Подать заявку на размещение в кластере «Ломоносов» можно с 18 декабря 2020 года на IT-платформе Московского инновационного кластера i.Moscow. Свои заявки уже отправили более 160 высокотехнологичных компаний. Среди них проекты выпускников и научных коллективов МГУ, совместные проекты российских и зарубежных ученых, стартапы в передовых направлениях науки и техники, а также сторонние проекты корпораций из РФ.

Одной из главных задач кластера «Ломоносов» является создание «инновационного лифта», с помощью которого участники смогут продвинуть свои разработки от стадии проекта до полноценной и успешной компании. Там будет оказываться полный спектр услуг и сервисов, которые нужны для развития высокотехнологичных проектов.

Резиденты инновационного центра будут работать по наиболее благоприятному налоговому режиму, в частности, в течение 10 лет их проекты будут освобождены от налога на имущество, на прибыль и НДС, если годовая выручка не будет превышать 1 млрд рублей. Кроме того, страховые взносы в государственные внебюджетные фонды будут снижены для них до 14%, а отдельное разрешение для привлечения иностранных специалистов не потребуется.

Строительство кластера «Ломоносов» стартовало в январе 2021 года. Здание будет иметь 10 этажей. Там будут размещены офисы высокотехнологичных компаний с лабораториями, конференц-залы и выставочные пространства. Финансирование проекта ведется за счет бюджета Москвы. Помимо «Ломоносова» в Инновационном центре МГУ появится 8 кластеров различной направленности.