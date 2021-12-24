РИАМО - 24 дек. Участников банды, совершавшей разбойные нападения на салоны сотовой связи в Подмосковье, приговорили к тюремным срокам от 12 до 14 лет, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Преступники орудовали в период с марта 2014 года по август 2015 года и совершили ряд нападений на салоны сотовой связи на территории Московской, Калужской и Ульяновской областей.

Общий ущерб, причиненный их преступлениями, превысил 4,2 млн рублей.

Так, Томарева приговорили к 14 годам лишения свободы, Овсейцева – к 12 годам лишения свободы с ограничением свободы сроком на 6 месяцев. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима.

Папакой приговорили к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, ей также назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы сроком на 6 месяцев.