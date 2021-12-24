РИАМО - 24 дек. Москва заняла второе место по дороговизне парковок среди городов мира. После поднятия максимального дневного тарифа на парковки в центре города допустимая стоимость одного часа стоянки обойдется в 450 рублей или $6,1. Так, на среднюю месячную зарплату москвич сможет припарковаться в центре города на 205 часов, сообщает газета «Ведомости».

Час парковки в Москве по максимальной стоимости составит 0,49% от средней месячной зарплаты жителя города. Среди всех городов мира по этому показателю Москву обошла лишь столица Латвии – Рига, где час парковки стоит $5,7 и составляет 0,54% от среднемесячной зарплаты горожанина.

На третьем месте по дороговизне городской парковки оказалась столица Эстонии – Таллин. Там максимальная стоимость часа стоянки достигает $6,8, что составляет 0,46% от месячной зарплаты жителя города.

Помимо Москвы в рейтинг самых дорогих парковок мира также вошел Санкт-Петербург (8 место), где максимальная стоимость парковки составила $2,6, что составляет 0,30% от среднемесячной зарплаты жителя города.

Таким образом, Москва и Санкт-Петербург обогнали в рейтинге по дороговизне парковок такие города, как Лондон, Амстердам, Париж и Сеул (данные рассчитаны по совокупности цены и процента от средней зарплаты жителей).

При этом самая дорогая парковка в мире по цене оказалась в столице Великобритании - Лондоне, где стоимость часа стоянки может максимально достигать $10,6. Самая дешевая парковка – в бразильском Сан-Паулу, там максимальная цена часа стоянки составляет $0,9, эта сумма составляет 0,20% от средней зарплаты горожанина за месяц.

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