РИАМО - 24 дек. В 2021 году в Подмосковье ликвидировали более 1,3 тыс. недостроенных и аварийных объектов, что на 25% больше, чем в 2020 году, сообщил министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

«Говоря об общих итогах работы за несколько лет, хочу отметить, что мы увеличиваем объемы и темпы ликвидации, имея положительную динамику по количеству ликвидированных объектов в год»,- сказал Гордиенко.

Таким образом, в 2021 году ликвидировали более 1,3 тыс. недостроенных, аварийных и самовольно построенных объектов, что на 25% больше показателя прошлого периода.

Всего на территории Московской области с 2017 года выявлено почти 6 тыс. объектов незавершенного строительства. В настоящее время в работе находится 2,6 тыс. из них.

«Больше половины из 6 тыс. мы ликвидировали. Это не обозначает постоянный снос, сносятся только аварийные и уже непригодные к восстановлению объекты. В основном мы помогаем инвестору доработать и получить, в соответствии с законодательством, градостроительную, разрешительную документацию и ввод в эксплуатацию», - уточнил Гордиенко.