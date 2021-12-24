РИАМО - 24 дек. Таганский районный суд столицы оштрафовал компанию Google на 7,2 млрд рублей за повторное неудаление информации, запрещенной в стране, сообщает пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

«Google LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 13.41 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 7 221 916 235 руб. 00 коп», - говорится в сообщении судов.

Миллиардный штраф, выписанный Google, стал первым в России оборотным штрафом, наложенным на IT-компанию. Оборотные штрафы являются самым строгим наказанием по статье КоАП РФ «Нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению».

7 декабря Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал компанию Google LLC на 5 млн рублей за неудаление ссылок на запрещенный контент. На тот момент общая сумма штрафов, выписанных компании Google в России, уже достигала нескольких десятков миллионов.

Все штрафы были выписаны из-за игнорирования компанией требований российских судов по удалению запрещенного контента и ссылок на него.

В число запрещенных входят сайты и ссылки на ресурсы экстремистских организаций, онлайн-магазины по продаже наркотиков, cайты с порнографическими изображениями несовершеннолетних и прочие.