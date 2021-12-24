РИАМО - 24 дек. Сильные морозы, которые наблюдались в столице последние несколько дней, не повлияли на работу систем жизнеобеспечения города. Аварийных ситуаций и нарушения тепло- и электроснабжения не возникло, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Синоптики прогнозируют сильные морозы в начале следующей недели. 28 и 29 декабря столбики термометров опустятся до минус 20 - минус 17 градусов.

На выходных в городе прогнозируют сильный снегопад, метель, порывы ветра до 17 м/с. Непогода продлится до 25 декабря. Всего за сутки прирост снега может составить до 6 см. Поэтому режим повышенной готовности для городских служб сохраняется.

В частности, организовано круглосуточное дежурство городского штаба, подготовлена спецтехника для проведения противогололедной обработки и уборки дорог и тротуаров, энергетики будут выделить необходимое количество резервных генераторов.