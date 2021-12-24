РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 дек. Власти Феодосии направили из Крыма в Сад камней Памяти и Славы микрорайона Кузнечики Подольска камень весом около 3 т, сообщил инициатор народного проекта Виктор Макаров.

Камень вулканической породы отгрузили из предгорья вулканического массива Кара-Даг. Вулкан активно действовал в середине юрского периода приблизительно 160 млн лет назад.

Камень используют для создания композиции Юг в Саду камней Памяти и Славы. Композиция Юг будет состоять из белоснежного камня из Анапы, желтого камня из Туапсе, серого вулканического валуна из Феодосии.

Валун направили в Подольск накануне 80-летия Керченско-Феодосийской десантной операции в Великой Отечественной войне, когда 29 февраля 1941 году был освобожден город воинской славы Феодосия.

Автомобильный транспорт с камнем, видевшим битвы и страшные события, выдвинулся из Крыма в Подольск и проедет через города воинской славы Анапу и Туапсе, где также дозагрузят два камня.

Гора Кара-Даг в Крыму претендует на звание места, около которого Георгий Победоносец одолел гигантского змея и спас местных жителей.