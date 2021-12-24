РИАМО - 24 дек. Церемония прощания с заместителем главы МВД СССР, экс-начальником ГУ уголовного розыска МВД СССР Иваном Шиловым прошла в ритуальном зале Центральной клинической больницы в столице, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Председатель Российского совета ветеранов ОВД и ВВ МВД России, генерал-полковник внутренней службы Иван Шилов умер 21 декабря в возрасте 91 года.

«Ушел из жизни человек-легенда, талантливый руководитель, истинный патриот своей страны. 73 года безупречного служения Отечеству – это пример уникальной работоспособности для всех нас. Иван Федорович прошел большой путь от рядового солдата внутренних войск до первого заместителя министра внутренних дел», – отметил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.

По его словам, биография Шилова полна ярких и удивительных страниц, по которым можно изучать историю советской милиции и российской полиции. Он всегда находился «на переднем крае борьбы с преступностью».

Шилов много времени и сил отдавал работе с кадрами. Он воспитал не один десяток руководителей самого высокого уровня, а будучи в отставке, продолжал активную деятельность.

Генерал-полковника похоронили на Троекуровском кладбище Москвы.

Глава МВД России выразил соболезнования в связи со смертью Ивана Шилова>>