РИАМО (БАЛАШИХА) - 24 дек. В текущем году в подмосковной Балашихе отремонтировали рекордное количество муниципальных дорог – 80 улиц общей протяженностью более 60 км, работы по обновлению автодорог продолжат в 2022 году с учетом мнений жителей округа, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

В 2021 году в городском округе прошла масштабная программа по капитальному ремонту автомобильных дорог. В порядок привели всю городскую сеть центральной Балашихи, микрорайонов Железнодорожный и Никольско-Архангельский. Асфальт обновили и на Объездном шоссе. Все это стало возможным благодаря программе губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Работы по обновлению автомобильных дорог продолжат в 2022 году с учетом мнений жителей.