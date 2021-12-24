РИАМО (БАЛАШИХА) - 24 дек. В Балашихе и Реутове 23 декабря стартовало оперативно-профилактическое мероприятие «Закладчик». Сотрудники полиции просят граждан сообщать информацию о вероятных местах распространения и употребления наркотиков, мероприятие завершится 30 декабря, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Балашихинское».

Цель мероприятия - выявление и пресечение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. МУ МВД России «Балашихинское» призывает жителей Балашихи и Реутова незамедлительно сообщать о фактах готовящихся, либо совершаемых наркопреступлений, в том числе в отношении несовершеннолетних.

Они круглосуточно могут обращаться по телефонам дежурной части МУ МВД России «Балашихинское»: 8(495)524-35-17, 8(495)521-65-09 или могут звонить по «телефону доверия» ГУ МВД России по Московской области: 8(495)692-70-66, а также в 112.

Также жители могут обратиться в отделы полиции по обслуживанию микрорайонов округа: 8(495)524-24-43 (дежурная часть отдела полиции по обслуживанию микрорайона Заря), 8(495)527-72-11 (дежурная часть отдела полиции по обслуживанию микрорайона Железнодорожный), 8(495)524-47-18 (дежурная часть отдела полиции по обслуживанию микрорайона Салтыковка), 8(495)521-13-42 (дежурная часть отдела полиции по обслуживанию городского округа Балашиха). Дежурная часть отдела полиции по обслуживанию городского округа Реутов: 8(495)528-65-21.

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