РИАМО - 24 дек. В люберецком филиале Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера завершился ремонт. В здании провели работы по внутренней отделке, заменили сантехнику, систему внутреннего электроосвещения и систему силового оборудования, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.
Отмечается, что благодаря проведению ремонта в диспансере удалось разделить потоки движения взрослого и детского населения.
Люберецкий филиал Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера располагается в доме №116 на Октябрьском проспекте.
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