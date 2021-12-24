«Создание комфортных условий, как для врачей, так и для пациентов – наша приоритетная задача. Именно поэтому мы продолжаем работу по выполнению программы по текущему ремонту наших медучреждений», - рассказала зампред правительства Подмосковья - министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.